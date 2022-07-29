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    Экономика и санкции

    Подшипники реанимировали. Градообразующее предприятие Тихвина выходит из простоя

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    Градообразующее предприятие Тихвина — Тихвинский вагоностроительный завод выходит из простоя. В ближайшее время его руководство объявит сотрудникам о возобновлении работы с 1 августа промышленной площадки, то есть самого ТВСЗ, компаний «ТихвинСпецМаш» и «ТихвинХимМаш». Об этом 29 июля сообщает областной портал 47news.

    По словам собеседника издания в тихвинской районной администрации, ту же дату топ-менеджеры предприятия в последнее время упоминали в разговорах с чиновниками. «Ждём с трепетом, потому что это полноценный градообразующий завод. От его работы зависит климат (психологический.Прим. ред.) во всём Тихвине», — отметили в администрации.

    Уточняется, что официальной возможности вернуться в цеха в настоящий момент ждут 7 тыс. работников.

    «Фонтанка» писала, что ТВСЗ ушёл в простой с 17 мая. Главной причиной прекращения работы предприятия стал критический дефицит кассетных подшипников, поставляемых из-за границы. Как говорят собеседники 47news на рынке, к середине июля выпуск кассетных подшипников удалось реанимировать с помощью параллельного импорта и передачи ценных технологий.

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