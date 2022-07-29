Подшипники реанимировали. Градообразующее предприятие Тихвина выходит из простоя

Градообразующее предприятие Тихвина — Тихвинский вагоностроительный завод выходит из простоя. В ближайшее время его руководство объявит сотрудникам о возобновлении работы с 1 августа промышленной площадки, то есть самого ТВСЗ, компаний «ТихвинСпецМаш» и «ТихвинХимМаш». Об этом 29 июля сообщает областной портал 47news.



По словам собеседника издания в тихвинской районной администрации, ту же дату топ-менеджеры предприятия в последнее время упоминали в разговорах с чиновниками. «Ждём с трепетом, потому что это полноценный градообразующий завод. От его работы зависит климат (психологический. — Прим. ред.) во всём Тихвине», — отметили в администрации.

