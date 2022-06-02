Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя. И не выйдет в ближайший месяц

Градообразующее предприятие в Тихвине будет в простое до конца месяца. Об этом 1 июня своим подчиненным объявило руководство Тихвинского вагоностроительного завода. Из четырех производств местной промышленной площадки работу продолжает только сборочный завод «Титран-Экспресс». 47news задали вопросы директору простаивающего предприятия.
«Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались два фактора – обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей. Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать», – объяснил глава ТСВЗ Евгений Кузьменко.
По словам директора, необходимо сохранить всех рабочих, так как производственные планы никто не отменял.
ТСВЗ ушел в простой с 17 мая. Семи тысячам сотрудников обещали обеспечить 2/3 от средней зарплаты, отпуск по графику и сохранение стажа.