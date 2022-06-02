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    Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя. И не выйдет в ближайший месяц

    1622
    9 комментариев

    Градообразующее предприятие в Тихвине будет в простое до конца месяца. Об этом 1 июня своим подчиненным объявило руководство Тихвинского вагоностроительного завода. Из четырех производств местной промышленной площадки работу продолжает только сборочный завод «Титран-Экспресс». 47news задали вопросы директору простаивающего предприятия.

    «Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались два фактора – обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей. Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать», – объяснил глава ТСВЗ Евгений Кузьменко.

    По словам директора, необходимо сохранить всех рабочих, так как производственные планы никто не отменял.

    ТСВЗ ушел в простой с 17 мая. Семи тысячам сотрудников обещали обеспечить 2/3 от средней зарплаты, отпуск по графику и сохранение стажа.

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    Комментарии (9)

    274655793
    все идет по плану.
    udrionik
    У нас что и подшипников своих нет?
    274655793
    А нам какое дело.
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