    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    758мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.44eur65.82
    Отмена Би-2 в ПетербургеБоевые действия на УкраинеСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Вагоностроительный завод в Тихвине уходит в простой на две недели

    3591
    8 комментариев

    Тихвинский вагоностроительный завод на две недели уйдет в режим простоя. Как сообщает 16 мая 47news со ссылкой на пресс-службу предприятия, решение было принято руководством холдинга «Объединенная вагонная компания» в связи с необходимостью «пересмотра производственного плана».

    Градообразующее производство будет в простое с 17 по 31 мая. Семи тысячам сотрудников обеспечат 2/3 от средней зарплаты, отпуск по графику и сохранение стажа.

    «В этот период работники смогут воспользоваться отпусками с полной оплатой и переносом дней с других периодов. Все социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством РФ, включая ежегодный основной отпуск, исчисление трудового стажа и другие трудовые гарантии, а также дополнительная социальная поддержка со стороны работодателя сохранятся без изменений», — заверили на предприятии.

    Ранее стало известно, что петербургский завод Nissan может выйти в годовой простой до апреля 2023-го. О причинах и последствиях такого решения читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    roemhis
    Сейчас нам нужно как можно больше вагонов, чтобы логистика внутри страны стала копеечной. Чтобы компенсировать вторичный импорт
    274620054
    Обычная практика, заводы всегда встают на небольшие каникулы и потом с двойной мощью работают
    Денеб
    Веселуха началась.....Уралвагонзаводу персональный првет!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close