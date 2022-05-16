Вагоностроительный завод в Тихвине уходит в простой на две недели

Тихвинский вагоностроительный завод на две недели уйдет в режим простоя. Как сообщает 16 мая 47news со ссылкой на пресс-службу предприятия, решение было принято руководством холдинга «Объединенная вагонная компания» в связи с необходимостью «пересмотра производственного плана».



Градообразующее производство будет в простое с 17 по 31 мая. Семи тысячам сотрудников обеспечат 2/3 от средней зарплаты, отпуск по графику и сохранение стажа.



«В этот период работники смогут воспользоваться отпусками с полной оплатой и переносом дней с других периодов. Все социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством РФ, включая ежегодный основной отпуск, исчисление трудового стажа и другие трудовые гарантии, а также дополнительная социальная поддержка со стороны работодателя сохранятся без изменений», — заверили на предприятии.

