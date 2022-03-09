Немецкий концерн Continental приостанавливает производство в России

Немецкий концерн Continental временно приостанавливает производство в РФ. Об этом 9 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского подразделения концерна — ООО «Континентал Калуга».



Отмечается, что работники отправлены в простой с выплатой двух третей от средней зарплаты. Срок приостановки производства пока не определен, но компания обещает продолжать выполнять обязательства перед клиентами и отгружать продукцию со склада.



У концерна есть два предприятия в Калуге: завод по производству шин и завод автомобильных комплектующих ContiTech. Также Continental управляет заводом в татарстанском Чистополе. Там находится предприятие по производству автомобильных технологий.

