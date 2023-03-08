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    Производитель шин Continental планирует уйти из России

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    Производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка. Глава компании Николай Зетцер отметил, что процесс ухода будет контролируемым. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 марта на сайте Continental AG.

    По словам Зетцера, в прошлом году компания столкнулась с серьёзными сложностями, спровоцированными ситуацией вокруг Украины. В частности, подскочили цены на сырьё, энергетические ресурсы и логистику. Однако трудности не помешали Continental AG выполнить план продаж, отметил глава компании.

    С уходом западных брендов автомобильных шин на российском рынке стали появляться покрышки малоизвестных корейских и китайских марок. Некоторые автолюбители открыли для себя российскую и белорусскую резину. О том, как разобраться в хаосе на рынке покрышек, читайте в материале «Фонтанки».

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