Производитель шин Continental планирует уйти из России

Производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка. Глава компании Николай Зетцер отметил, что процесс ухода будет контролируемым. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 марта на сайте Continental AG.



По словам Зетцера, в прошлом году компания столкнулась с серьёзными сложностями, спровоцированными ситуацией вокруг Украины. В частности, подскочили цены на сырьё, энергетические ресурсы и логистику. Однако трудности не помешали Continental AG выполнить план продаж, отметил глава компании.



С уходом западных брендов автомобильных шин на российском рынке стали появляться покрышки малоизвестных корейских и китайских марок. Некоторые автолюбители открыли для себя российскую и белорусскую резину. О том, как разобраться в хаосе на рынке покрышек, читайте в материале «Фонтанки».