Не тяните резину! Как разобраться в полном хаосе на рынке автомобильных покрышек

Фото: Антон Вергун/ТАСС Поделиться Поделиться





После ухода зарубежных автошин на российский рынок хлынули корейские и китайские ноунеймы. Не успев как следует оплакать потерю, некоторые автолюбители неожиданно для себя узнали, что существует еще резина и российского производства, и даже белорусского. И растерялись — как тут найти что-то достойное и надежное на лето? «Фонтанка» разбиралась в вопросе с экспертами. Теперь мы хотя бы точно знаем, что не так с китайскими шинами.



Скромнее надо быть После февраля 2022 года российский рынок автомобильных покрышек испытал колоссальный шок.

В считаные недели шины подорожали на 40 %. Да, паника на рынке и скачки рубля совпали с весенним пиком спроса, но даже когда стало понятно, что на колесах от телеги нам ездить не придется, и рубль сильно укрепился, слишком уж сильно резина дешеветь не спешила.

С тех пор покрышки неизменно дешевели. Необходимо оговориться — мы имеем в виду усредненную цену среднестатистического колеса, а не какого-то конкретного, в среднестатистическом же магазине. К осеннему пику рынок подошел с ценами в среднем на 500 рублей ниже за одно колесо, чем было в апреле-мае. Цены продолжают падать до сих пор, и существует вероятность, что на летнюю резину мы будем в этом году переобуваться заметно дешевле, чем год назад - в среднем. Дополнительный фактор, прижимающий цены, — изменение структуры рынка. С него постепенно уходят запасы покрышек дорогих западных (и японских) брендов, а на смену им приходят китайские и отечественные, за которые у дистрибуторов рука не поднимается просить дороже, чем за Michelin и Pirelli.

Не спешите хоронить

Однако не торопитесь оплакивать почивших. Начнем с того, что многие мировые корпорации размещали свои производственные мощности на территории России. Поначалу хлопнув дверью, наотрез отказываться от рынка в РФ некоторые все же не стали.



«Формально» ушел Michelin: резину еще можно найти в продаже. Но только на уровне остатков: компания доверила управление мощностями отечественному менеджменту без права использования бренда, в лето поставки начнутся под новой торговой маркой.

По сей день 100 % доли ООО «Мишлен», которая выпускала французские шины на подмосковном заводе в Давыдово, принадлежит «Compagnie financiere Michelin».



— В настоящий момент ООО «Мишлен» продолжает вести деятельность в России в ограниченном формате. Компания была вынуждена приостановить производство в России и импорт новой продукции, — рассказали «Фонтанке» в службе клиентской поддержки.

Объявила о приостановке производства в Липецкой области и японская компания Yokohama. Однако уже в августе на предприятии в ОЭЗ «Липецк» заявили, что производство автомобильных шин возобновлено.

— На предприятии действительно возобновили работу и по-прежнему производят шины, — подтвердили «Фонтанке» на предприятии.



Заявила о приостановке деятельности и компания Continental. Правда, что делать с активами в России, корпорация так до сих пор и не решила — 100 % доли в компании на сегодняшний день принадлежит Continental Global Holding Netherlands B.V., а шины в продаже как были, так и есть.

— Раньше у нас были заводы в том числе и за рубежом, теперь реализуются шины производства России. Работает то же самое предприятие в Калуге, — рассказали «Фонтанке» на горячей линии

Итальянская Pirelli, чьи производства расположены в Воронеже и Кирове, производство в России не остановила.



— Заводы продолжают работать, мы производим шины в соответствии со стандартами качества компании, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.

Возможно, ответ на вопрос: «Почему не ушли?» пытливый читатель найдет, если посмотрит на состав учредителей, в котором все не очевидно: 65 % доли ООО «Пирелли Тайр Руссия» принадлежит «Пирелли Тайр (Проприетари) лимитед», еще 10 % — кипрской Panaland Limited, и 25 % владеет АО «НИИР», принадлежащая госкорпорации «Ростех».

Не так все радужно на заводе в Ульяновске, где производили шины Bridgestone. Компания сейчас ищет локального покупателя своих активов, рассказали «Фонтанке» в корпорации, деятельность завода приостановлена.

Концерн Nokian Tyres, который выпускал автошины на заводе во Всеволожске, бизнес в России свернул. Осенью на приобретение активов Nokian Tyres в России было одобрено ходатайство корпорации «Татнефть».

— На текущий момент компания находится в процессе локализации. Сейчас происходит процесс перехода от финского собственника собственнику российскому. Из того, что находится в общем доступе, — сделка должна еще пройти правительственную комиссию. Когда это будет, никаких сроков мы не называем, — рассказали на заводе.

Там добавили, что решение о новом бренде шин примет новый собственник, работа над его созданием еще не начиналась, говорится официально. Российские дочерние компании Nokian Tyres уже подали заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten.

С кем действительно придется попрощаться, так это с американскими шинами Goodyear — завода на территории России у бренда нет, поставки компания прекратила.

Из чего теперь выбирать

Говорить, что переобуваться весной будет не во что, рано. В опустевшую нишу хлынули шины китайских производителей, потянулся и параллельный импорт. Шины поставляют компании из Гонконга, Южной Кореи, Турции, Узбекистана, Беларуси, говорят эксперты холдинга «Автодом», и отмечают, что на импортную продукцию приходится 35 % объема отечественного рынка.



— Наибольшим спросом в 2022 году пользовались шины Cordiant, Nokian tyres и Viatti (бренд шинного подразделения «Татнефти», ближайший родственник шин марки «КАМА» — Прим.ред.). А одним из трендов подготовки автомобиля к зиме стал рост спроса на шины китайских брендов, например, Kinforest, Habilead и Triangle. Их продажи в прошлом году увеличились в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, а доля предложений с такими шинами выросла почти на 5 %, — рассказали «Фонтанке» в «Яндекс.Маркете».



По словам экспертов, китайские бренды стараются держать марку — благодаря современному оборудованию и контролю качества производства, улучшили сцепление шин с дорожным покрытием и их износостойкость.

— Шины некоторых марок из Китая могут составить конкуренцию европейским брендам. Китайские производители обеспечивают шинами четверть российского рынка. У них хорошее качество и доступная цена, — говорят в «Автодоме».



Но на деле обилие брендов из Поднебесной нужно делить на 10. Со стороны государства контроля их качества мы не дождемся, да и те соответствия правилам, которые есть в обиходе, советские, где за 40 лет ничего не изменилось, говорит Сергей Мишин, который 25 лет занимался экспертизой шин.

— Китайцев появилось очень много и это самое страшное. В свое время мы сталкивались с тем, что они в первую очередь ориентируются на свой специфический рынок, и под наш модернизировать шины не хотят. А ведь там другой климат, другое абсолютно все, — отмечает Сергей Мишин.

В отличие от российских автолюбителей, в Китае, Корее и Японии ездят всегда по правилам, и для них качество шины, а именно сцепные характеристики на сухом и мокром грунте, не настолько важная история, как для наших любителей погонять. Из тех брендов, что автоэксперт протестировал лично, он отметил всего три в премиум классе и три во второй линии.



— Шина «номер один» Sailun. У них сцепные свойства очень приличные, хотя они, может быть, не такие комфортные как наши, жесткие и шумноватые. Еще два бренда — Applus и Delinte. В Китае эти шины считаются топовыми, у них неплохие характеристики, если говорить о безопасности. Средний уровень, на котором можно ездить, но достаточно аккуратно, Landsail, Maxxis и Triangle. Причем Triangle уже несколько лет на нашем рынке и довольно успешно. За все остальные ничего не могу сказать. Сложно что-то рекомендовать. Надо брать то, что ты знаешь, и покупать 5 штук, мало ли что может случиться, — наставляет Сергей Мишин.

Достаточно популярны в мире белорусские шины — их поставляют в 70 стран, нашли они своего потребителя и в России, отмечают в «Автодоме». Но подойдут они не всякому ездоку.



— Изъян Китая — слабая кордовая основа. Если мы берем что-то стандартное, колесо на Solaris, маленькое, без претензий на спорт, агрессивную езду, а так, по пробкам толкаться, то поставить можно. Если более технологичный продукт, что-то низкопрофильное, то там про Китай стоит забыть, — считает Евгений Кириченко, менеджер магазина шин и дисков «Эксклюзив».



Белорусские производители очень сильно подтянулись в качестве, но остались вопросы и к ним.

— Основная претензия — некомфортные. То есть если мы уходим от комфорта, должен появляться намек на спорт, а его там нет. Может, балансируются они и неплохо, но будут шуметь. Может где-то подбивать в руль — из-за того, что при склейке слоев остались микропузырьки, на скорости они дают вибрацию, — говорит Евгений Кириченко.

Российские производители тоже стараются — уже несколько лет применяют технологию двухслойного и четырехслойного протектора. Причем именно в России производят синтетический каучук, который закупают многие европейские компании, — говорят в Автодоме. Вместе с тем, в той же «Татнефти» признавали, что в наиболее качественном сегменте, особенно в зимних шинах, без натурального каучука все же не обойтись, и его приходится покупать в Юго-Восточной Азии в серьезных объемах.



Присмотреться на отечественном рынке действительно есть к чему, считает Сергей Мишин.

— Что есть сегодня в России — это компания Cordiant и «Нижняя Кама», они выпускают «Кама» и Viatti, хотя испокон веков к Viatti были вопросы. Cordiant из бюджетных достаточно приличные, они не так давно обновились, сделали новую модель Gravity, презентовали ее осенью. Они пошли интересным путем — просто увеличили высоту протектора и получили интересные характеристики по сопротивлению аквапланированию и проходимости. Заявили, что будет у них эта шина ходить на сезон больше, хотя в среднем ходит 3–4 года, — делится Сергей.

Непонятно, как будут вести себя Япония и Корея. Автомобили — да, на паузе, но шины — такая история, что потихоньку исподтишка что-нибудь возить будут, полагает Сергей.



Из того корейского ассортимента, что есть на российском рынке, автоэксперт отмечает шину Ventus от Hankook. Своего завода у бренда в РФ нет, но поставки потихоньку идут. И главная претензия к бренду — он неоправданно дорог, подмечает Сергей Кириченко:



— Стоит как Bridgestone и Yokohama. Когда они заходили на рынок, стоили на треть дешевле Японии, за эти деньги их можно было рассматривать. Это все равно что вам в салоне предлагают выбрать — Киа или Тойота, и стоят одинаково.

Общий знаменатель, на котором единодушно сошлись автоэксперты, — шины — это единственное, что связывает автомобиль с дорожным покрытием. Это безопасность, экономить на ней последнее дело. И если ситуация завернулась в бараний рог настолько, что покупка резины убивает семейный бюджет, вариант экономить на обедах здесь уже не прокатит, — лучше от машины избавляться.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

