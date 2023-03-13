Нас принимают, а мы подумаем. Сборную России по футболу видят участником чемпионата Центральной Азии

Сборная России по футболу примет участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, об этом 13 марта сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана. Тем временем в РФС отметили, что пока только обсуждают возможность и условия участия российской команды в этом турнире, пишет РИА Новости.
Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. В чемпионате также примут участие Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Планируется пригласить еще одну азиатскую сборную.
По регламенту турнира восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.
Матчи турнира CAFA пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако окончательного решения по этому поводу принято не было. В конце 2022 года появились слухи о возможном возвращении российского футбола в европейские турниры.