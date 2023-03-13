Нас принимают, а мы подумаем. Сборную России по футболу видят участником чемпионата Центральной Азии

Сборная России по футболу примет участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, об этом 13 марта сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана. Тем временем в РФС отметили, что пока только обсуждают возможность и условия участия российской команды в этом турнире, пишет РИА Новости.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года. В чемпионате также примут участие Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Планируется пригласить еще одну азиатскую сборную.