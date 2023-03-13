Женщина с полицией сломала дверь в квартиру на севере Петербурга и нашла мертвого окровавленного мужа

Петербурженка пыталась попасть в квартиру, где заперся её муж. Пока полиция вскрывала дверь, мужчина совершил самоубийство.



В единую службу 112 женщина 37-ми лет обратилась накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 марта. Она сообщала, что её муж заперся в квартире на Приморском проспекте и, судя по всему, замыслил что-то страшное. Дверь он запер изнутри и не открывает ей.



Сотрудники полиции смогли вскрыть дверь, но нашли внутри только тело мужчины, а рядом два охотничьих ружья и предсмертную записку.

