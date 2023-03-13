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    Женщина с полицией сломала дверь в квартиру на севере Петербурга и нашла мертвого окровавленного мужа

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    5 комментариев

    Петербурженка пыталась попасть в квартиру, где заперся её муж. Пока полиция вскрывала дверь, мужчина совершил самоубийство.

    В единую службу 112 женщина 37-ми лет обратилась накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 марта. Она сообщала, что её муж заперся в квартире на Приморском проспекте и, судя по всему, замыслил что-то страшное. Дверь он запер изнутри и не открывает ей.

    Сотрудники полиции смогли вскрыть дверь, но нашли внутри только тело мужчины, а рядом два охотничьих ружья и предсмертную записку.

    Тело направлено в морг.

    По предварительной информации, у мужчины скопилось долгов на 3 млн рублей. В конце прошлого года он был признан банкротом. И в апреле имущество мужчины должно будет пойти с молотка. Однако это ли стало причиной трагедии, предстоит выяснить следственному комитету.

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    Комментарии 5

    Гость13 Мар 2023 в 10:34
    Хата в ипотеке?
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