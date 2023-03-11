СКА дожал «грязных» канадцев из Минска и вышел в следующий раунд плей-офф

Серия СКА — «Динамо» (Минск) получилась одним из главных украшений первого раунда плей-офф. Противостояние, от которого никто не ждал особых эмоций и борьбы, выдало максимальное напряжение. Чего только стоил пятый матч, где минчане хоть и уступили, но сумели сделать то, что еще никому не удавалось: вывести из себя главного тренера армейцев с Невы Романа Ротенберга.



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— Знаете, есть правила игры в хоккей, а есть жизненные понятия, — говорил потом Роман Ротенберг. — Наверное, по правилам хоккея нет нарушения в том, что в момент броска Душак ударил клюшкой по лицу нашего игрока (Марата Хуснутдинова. — Прим. ред.). Но он мог этого не делать. Он сделал это специально. Там получилось на тоненького — вопрос жизни и смерти. Так не делается. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики — нам не привыкать. Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть жизненные правила.



Хуснутдинов на шестой матч вышел в специальном тейпе на пол-лица. А вот Захар Бардаков, тоже попавший под силовой прием минчан, оказался вне заявки. Зато появился в составе Николай Прохоркин, о котором перед стартом сезона говорили как о новом лидере команды, но который из-за травм сыграл всего три матча в регулярном чемпионате. В последний раз он выходил на лед в январе. Сейчас его заявили в четвертом звене, но нападающий также много играл во второй спецбригаде большинства. И так уж получилось, что именно его спецбригада разыгрывала лишнего игрока в самом начале первого периода, когда минчане воспользовались ошибкой в передаче армейцев и забили гол после контратаки.



Впрочем, уже в следующей смене СКА сравнял счет после броска Василия Глотова. Вскоре защитник Александр Никишин оставил петербуржцев на четыре минуты в меньшинстве из-за удаления за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Роман Ротенберг занялся пантомимой, намекая, что хоккеист «Динамо» симулировал травму.



Но минчане ничего существенного за это время создать не смогли. Зато армейцы с Невы на 9-й минуте забили после красивой комбинации. Михаилу Воробьеву оставалось не промахнуться по почти пустым воротам, что он успешно и сделал.



В середине периода на льду оказался защитник Михаил Пашнин. Он с трудом поднялся только при помощи партнеров. Опять минчане играют грязно? Нет, как оказалось, в него жестко врезался свой же игрок — Дамир Жафяров.



Но «Динамо» тоже постаралось, в одном из моментов разбив нос Эмилю Галимову, но судьи оставили этот эпизод без внимания.



Белорусский клуб решил забивать в этом матче только в меньшинстве, потому что сравнять им удалось вновь, когда из-за нарушения у них было на одного игрока меньше. Отличился Сергей Сапего.



Но и СКА решил не отставать, сразу же забив третий гол и снова выйдя вперед. Точный бросок нанес Андрей Педан.



Весь третий период «Динамо» пыталось отыграться. За две минуты до конца минчане заменили вратаря на шестого полевого игрока, но только пропустили в пустые ворота от Марата Хайруллина. СКА выиграл серию со счетом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф. Соперника армейцы узнают чуть позже.

