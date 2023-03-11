Дело семейное. Генпрокуратура добилась национализации стивидорной компании родных петербургского омбудсмена Абросимова

Генпрокуратура РФ в рамках оспаривания приватизации «Северной верфи» добилась зачисления на счет Росимущества акций стивидорной компании АО КЦТЛ, более 90% которых принадлежат семье бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова. Такое решение накануне вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, заслушав помимо всех прочих доводов истца информацию о проживающих в США акционерах.

Подробнее о том, почему Генпрокуратура оспаривает приватизацию «Северной верфи», «Фонтанка» писала ранее. В рамках утвержденного правительством России в 1992 году плана приватизации предприятия было учреждено с десяток АО, которым оно передало свои непрофильные активы, получив взамен их акции. Выделившемуся из состава «Северной верфи» КЦТЛ в обмен на его акции отошло имущество завода — в частности инфраструктура, связанная с его внутренней логистикой, — которое оценивалось более чем в 8,4 млрд рублей. Сейчас выручка взрощенного на этой почве бизнеса составляет примерно миллиард в год, а объем перевалки — около 250 тысяч тонн.

Генеральная прокуратура считает, что все это должно принадлежать государству, потому что приватизация «Северной верфи» была проведена с нарушениями. В частности, имущество завода незаконно перешло к КЦТЛ, а доля Российской Федерации в уставном капитале судостроительной компании незаконно была сокращена с 60 до 46%. Крупнейшими акционерами КЦТЛ являются родственники Александра Абросимова. По версии Генпрокуратуры, он лично и через аффилированные иностранные компании и членов семьи в период с 3 марта 1994 года по 16 мая 2022 года приобрел 64 060 акций КЦТЛ, или 95,8%, которые подлежали передаче в собственность государства.

По данным СПАРК, которые подтверждаются решением суда, самые крупные пакеты акций организации сейчас находятся в собственности кипрских компаний MALAINE LIMITED (28,36%), LAMBDON SERVICES LIMITED (27,79%) и британской ERSTAD INVESTMENTS LIMITED (28,35%). В натуральных цифрах речь идет о десятках тысяч бумаг. В гораздо меньших объемах акции (счет идет на тысячи и сотни) принадлежат российским ООО «Леверидж» непосредственно Абросимова и ООО «Маленькое счастье» его дочерей Анны и Юлии. Остальные бумаги держат около 190 физлиц, среди которых можно также найти Юлию и Дарью Абросимовых.

Насколько известно «Фонтанке», отстаивая интересы государства, на заседании прокурор сообщил суду, что ведомство обладает достоверной информацией, что две дочери Абросимова постоянно проживают на территории США, а две внучки омбудсмена обладают гражданством Соединенных Штатов. Кроме того, в семейной папке с документами у одной из дам нашелся вид на жительство в Италии, а у ее сестры — действующая виза, разрешающая ездить в эту страну. Безусловно, это нельзя назвать решающих доводом, но прятать такой козырь в рукаве по нынешним временам было бы грешно.

Суд согласился с тем, что права государства должны быть восстановлены, признал ничтожным договор, по которому «Северная верфь» обменяла свое имущество на акции КЦТЛ, и обязал регистратора «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» зачислить уже арестованные ценные бумаги акционеров на счет Росимущества. Справедливости ради скажем, что помимо семьи Абросимовых и аффилированных с ними лиц в списке акционеров есть много других людей — это старые работники компании, давно вышедшие на пенсию, а в ряде случаев их наследники, но каждая по отдельности их доли очень малы.