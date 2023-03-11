Дело семейное. Генпрокуратура добилась национализации стивидорной компании родных петербургского омбудсмена Абросимова

Генпрокуратура РФ в рамках оспаривания приватизации «Северной верфи» добилась зачисления на счет Росимущества акций стивидорной компании АО КЦТЛ, более 90% которых принадлежат семье бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова. Такое решение накануне вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, заслушав помимо всех прочих доводов истца информацию о проживающих в США акционерах.
Подробнее о том, почему Генпрокуратура оспаривает приватизацию «Северной верфи», «Фонтанка» писала ранее. В рамках утвержденного правительством России в 1992 году плана приватизации предприятия было учреждено с десяток АО, которым оно передало свои непрофильные активы, получив взамен их акции. Выделившемуся из состава «Северной верфи» КЦТЛ в обмен на его акции отошло имущество завода — в частности инфраструктура, связанная с его внутренней логистикой, — которое оценивалось более чем в 8,4 млрд рублей. Сейчас выручка взрощенного на этой почве бизнеса составляет примерно миллиард в год, а объем перевалки — около 250 тысяч тонн.
Генеральная прокуратура считает, что все это должно принадлежать государству, потому что приватизация «Северной верфи» была проведена с нарушениями. В частности, имущество завода незаконно перешло к КЦТЛ, а доля Российской Федерации в уставном капитале судостроительной компании незаконно была сокращена с 60 до 46%.
Крупнейшими акционерами КЦТЛ являются родственники Александра Абросимова. По версии Генпрокуратуры, он лично и через аффилированные иностранные компании и членов семьи в период с 3 марта 1994 года по 16 мая 2022 года приобрел 64 060 акций КЦТЛ, или 95,8%, которые подлежали передаче в собственность государства.
По данным СПАРК, которые подтверждаются решением суда, самые крупные пакеты акций организации сейчас находятся в собственности кипрских компаний MALAINE LIMITED (28,36%), LAMBDON SERVICES LIMITED (27,79%) и британской ERSTAD INVESTMENTS LIMITED (28,35%). В натуральных цифрах речь идет о десятках тысяч бумаг. В гораздо меньших объемах акции (счет идет на тысячи и сотни) принадлежат российским ООО «Леверидж» непосредственно Абросимова и ООО «Маленькое счастье» его дочерей Анны и Юлии. Остальные бумаги держат около 190 физлиц, среди которых можно также найти Юлию и Дарью Абросимовых.
Насколько известно «Фонтанке», отстаивая интересы государства, на заседании прокурор сообщил суду, что ведомство обладает достоверной информацией, что две дочери Абросимова постоянно проживают на территории США, а две внучки омбудсмена обладают гражданством Соединенных Штатов. Кроме того, в семейной папке с документами у одной из дам нашелся вид на жительство в Италии, а у ее сестры — действующая виза, разрешающая ездить в эту страну. Безусловно, это нельзя назвать решающих доводом, но прятать такой козырь в рукаве по нынешним временам было бы грешно.
Суд согласился с тем, что права государства должны быть восстановлены, признал ничтожным договор, по которому «Северная верфь» обменяла свое имущество на акции КЦТЛ, и обязал регистратора «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» зачислить уже арестованные ценные бумаги акционеров на счет Росимущества.
Справедливости ради скажем, что помимо семьи Абросимовых и аффилированных с ними лиц в списке акционеров есть много других людей — это старые работники компании, давно вышедшие на пенсию, а в ряде случаев их наследники, но каждая по отдельности их доли очень малы.
Ранее ответчики пытались оспорить арест своих активов, но суд им отказал. Просьба отложить вчерашнее заседание суда также была отклонена.