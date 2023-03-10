Холода нипочем. Весна дразнит петербуржцев «заячьими хвостиками»

Несмотря на снегопады и похолодания, весна постепенно прокрадывается в Петербург. У воды распушает свои «хвостики» верба — один из признаков смены сезонов. В этот раз она не перепутала время года.

Распускающуюся вербу корреспондент «Фонтанки» заметил 10 марта на Канонерском острове. Серебристые «заячьи хвостики» вылезли из почек за месяц до Вербного воскресенья и в преддверии очередных снегопадов, которые несет Петербургу циклон.