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    Холода нипочем. Весна дразнит петербуржцев «заячьими хвостиками»

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Несмотря на снегопады и похолодания, весна постепенно прокрадывается в Петербург. У воды распушает свои «хвостики» верба — один из признаков смены сезонов. В этот раз она не перепутала время года.

    Распускающуюся вербу корреспондент «Фонтанки» заметил 10 марта на Канонерском острове. Серебристые «заячьи хвостики» вылезли из почек за месяц до Вербного воскресенья и в преддверии очередных снегопадов, которые несет Петербургу циклон.

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    В этом году верба в Петербурге распускается уже второй раз: пару месяцев назад календарь ей и другим растениям сбила январская оттепель.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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