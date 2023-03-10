Главный синоптик Петербурга раскрыл детали нового «испытания» — чтобы мы знали, когда лучше не выходить из дома

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что за циклон испортит нам погоду в выходные, рассказывает 10 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он даёт подробный прогноз, чтобы петербуржцы могли заранее спланировать время отдыха и прогулок.



По словам синоптика, нам предстоит пережить «ещё одно испытание снегом». Его несёт новый циклон, который в субботу пройдёт путь от Калининграда до Петербурга. К городу атмосферный фронт приблизится только во второй половине дня, и после обеда пойдёт снег.



«Снег ждем умеренный, местами даже сильный, продолжится он и ночью в воскресенье. Днем 12 марта будет уже небольшой снег», — отмечает Колесов.

Приближение циклона 11 марта будет сопровождаться сильным восточным ветром — до 8–13 м/с. К ночи (на воскресенье), когда над нами будет центр циклона, он ослабеет, а днём снова усилится. В тылу циклона направление ветра будет западное, при этом он будет сильнее — 15–18 м/с в порывах.



«Предстоящая ночь снова будет очень холодной в Санкт-Петербурге и по всей области, в центре города до -15…-16 гр. Днем заметно потеплеет, даже при облаках и снеге температура воздуха повысится до -2…-4 гр. В воскресенье температура уже меняться не будет и останется в этих пределах», — сообщает Колесов (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в ночь на субботу в Петербурге ожидается аномальный мороз, а в Ленобласти местами — вообще до минус 20–25 градусов.

После таких «зимних» выходных весна не наступит. Наоборот, 14 марта ожидается новый циклон, который принесёт ещё снега, так что расслабляться не стоит.

