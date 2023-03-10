Водителя «Лады» на Васильевском ловили со стрельбой, тараном дерева и машины и беготней по дворам

Сотрудникам ГИБДД Василеостровского района Петербурга ночью 10 марта пришлось изрядно погоняться за нарушителем на «Ладе». Его не остановили ни пули, ни два ДТП, но уйти ему всё же не удалось.
Во втором часу ночи на улице Беринга инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ-2115, но водитель требования проигнорировал и попытался скрыться, сообщает «Дорожный инспектор». Полицейские начали преследование. Погоня кружила по улице Шевченко, Детской улице, Большому проспекту. В конце концов инспекторы приняли решение стрелять. «На Детской улице, в районе морга Покровской больницы, прозвучали 4 выстрела, и подбитому а/м ВАЗ уже стало проблематично скрываться», — говорится в посте.
По пути «Лада» приложилась задней дверью о дерево. Затем на улице Шевченко автомобиль занесло в припаркованный Ford. После этого нарушитель попытался скрыться на своих двоих — «начался забег по дворам». В итоге около 1:50 у дома 9 по улице Шевченко 20-летнего водителя с признаками опьянения задержали. Пройти медосвидетельствование он отказался.
«Ладу» отправили на спецстоянку, а задержанного доставили в отдел полиции. На молодого человека составили административные протоколы за неповиновение полиции (