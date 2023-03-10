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    Столкнувший подростка под поезд в метро Москвы мужчина заявил, что сделал это специально

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    Мужчина, который толкнул под поезд 15-летнего подростка в метро Москвы, заявил, что не понимает мотива своего поступка. При этом он осознавал, что мальчик может погибнуть. Видеозапись допроса подозреваемого 9 марта опубликовало «МВД Медиа».

    На кадрах мужчина говорит, что конфликтной ситуации между ним и подростком не было. «Я не могу объяснить цель, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было», — отвечает он на вопрос. Мужчина также признался, что толкнул мальчика намеренно, понимая последствия.

    Инцидент произошел в минувший четверг на станции метро «Киевская», где пассажир 1961 года рождения столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом. К счастью, мальчик не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту инцидента столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

    По предварительной информации, человек, толкнувший подростка, ранее обращался за помощью к психиатрам.

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    Комментарии 10

    Гость10 Мар 2023 в 00:45
    Идём все к соловьёву
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