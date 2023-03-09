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    В московском метро пожилой мужчина толкнул подростка под поезд

    99115
    75 комментариев

    В московском метро мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка под поезд. Инцидент произошёл на «Киевской». Об этом 9 марта сообщили в столичной прокуратуре.

    Дептранс Москвы

    Подросток не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мальчика дополнительно осмотрят в медицинском учреждении. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в Следственном комитете.

    По предварительной информации, человек, толкнувший подростка, ранее обращался за помощью к психиатрам.

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    Комментарии 75

    Гость09 Мар 2023 в 19:01
    Виновата,она,Весна!!!
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