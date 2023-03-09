Фестиваль ледовых фигур «КроншЛед» в Кронштадте за три недели посетили более 150 тысяч человек

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед», который проходил в кронштадтском музейно-историческом парке «Остров фортов» с 15 февраля по 5 марта, посетили более 150 тысяч человек. Среди них даже 34 китайских туриста из первой постковидной тургруппы из КНР.



Всего на выставке было представлено 15 ледяных скульптур разных форм и размеров — от миниатюрных статуй до масштабных композиций — над ними в течение двух недель трудились более 20 скульпторов со всей страны. Темами их работ стали юбилейные даты — 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также темы из истории Кронштадта.