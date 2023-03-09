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    Фестиваль ледовых фигур «КроншЛед» в Кронштадте за три недели посетили более 150 тысяч человек

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    Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед», который проходил в кронштадтском музейно-историческом парке «Остров фортов» с 15 февраля по 5 марта, посетили более 150 тысяч человек. Среди них даже 34 китайских туриста из первой постковидной тургруппы из КНР.

    Всего на выставке было представлено 15 ледяных скульптур разных форм и размеров — от миниатюрных статуй до масштабных композиций — над ними в течение двух недель трудились более 20 скульпторов со всей страны. Темами их работ стали юбилейные даты — 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота, а также темы из истории Кронштадта.

    «Ледовые скульптуры создавались в Северной столице еще в XVIII веке при Петре Первом, — отмечает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Сегодня эта традиция продолжается в виде фестиваля, площадкой для которого стал «Остров фортов» — историческое место в Кронштадте и флагман новой туристской географии, популярная точка притяжения для горожан и туристов».

    В онлайн-голосовании по выбору лучшей скульптуры, которое проходило в соцсетях проекта «Остров фортов», приняли участие почти полторы тысячи голосов. Победителем стала композиция «Путешествие во времени» мастеров Матвея Ваваева и Кирилла Баталова из города Невьянска Свердловской области. За скульптуру, изображающую классический петербургский сюжет начала прошлого века — конную повозку на фоне Исаакиевского собора, свои голоса отдал 231 человек. Победители получат кубок фестиваля «КроншЛед», который станет переходящим и будет вручаться ежегодно. На втором месте — масштабная ледовая скульптура «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца», тройку лидеров замкнула сюжетная композиция «Первая водолазная школа России».

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    В связи с высоким спросом (а вход на выставку был бесплатным) фестиваль даже продлили на несколько дней, до 5 марта, чтобы захватить дополнительные выходные. «Фестиваль обеспечил рекордную посещаемость Кронштадта в низкий туристический сезон: более 150 тысяч гостей за две с небольшим недели — таких показателей в феврале еще никогда не было», — комментирует руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

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