На 8 Марта петербурженки остались без цветов. «Фонтанка» выяснила, кто за это в ответе

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Долгожданный праздник весны обернулся для тысяч петербуржцев нервотрепкой и испорченным настроением. Заказанные к 8 Марта дорогие букеты так и не дошли до адресатов, а цветочные магазины выбрали играть в молчанку — объясняться с обиженными заказчиками не желали.



«Кинули на деньги» — Предзаказ я сделала ещё 3 марта: два букета по 9,6 тысячи рублей по двум адресам. У меня была истерика! Весь день я только и думала — то ли кинули на деньги, то ли просто опаздывают с заказом, — пожаловалась «Фонтанке» Елизавета.

Сама она живет в другой стране и планировала поздравить с 8 Марта свою мать. Руководствуясь положительными отзывами, заказала цветы в Цветочной студии Florcat, но вместо радости праздник обернулся стрессом. С утра и до самого вечера Елизавета просидела как на иголках, ожидая весточки от матери, что курьер приехал. В итоге на один адрес цветы доставили с опозданием в 1,5 часа, на другой, к матери, букет так и не привезли. Попытки дозвониться до магазина ничего не дали — телефон конторы молчал.



В такой же ситуации оказалась и москвичка Юлия — ее мать в Петербурге не получила цветов от студии Florcat ни в праздничный день, ни на следующий. «Я очень расстроилась — сюрприз испорчен. Праздник тоже. Впервые сталкиваюсь с таким хамским отношением к клиентам», — своим негодованием делится Юлия с «Фонтанкой». Петербуржец Всеволод заказал букет на 4 тысячи рублей 6 марта и сразу его полностью оплатил. Когда понял, что праздник пошел не по сценарию и везти ему букет так никто и не собирается, попытался дозвониться в службу поддержки, но натолкнулся на полный игнор. О сроках переноса доставки его так никто и не уведомил.



Обиженные горожане как могли пытались воздействовать на цветочников — в отчаянии закидывали их группы в соцсетях гневными комментариями, обрывали вацап с просьбами быть порасторопнее и не морить игнором. Многие были согласны ждать хоть до ночи, но умоляли подать хоть какой-то знак, что они не обмануты и злосчастные букеты до них рано или поздно но доберутся.

Увы, повезло лишь единицам.

«Мне доставили, курьер был запыхавшийся, цветы доставал в смятом виде из-за пазухи. Благо уже после такого утра ожиданий больше никаких не было», — в 11 часов вечера отписался в цветочном паблике Вадим.

Цветочная студия Florcat в Петербурге торгует цветами по трем адресам: на улице Типанова, Профессора Попова и на проспекте Героев. Ценник на букеты низким не назовешь: цены на букеты из пионовидных роз, альстромерий, эустомы и гвоздик с полевыми колосками стартовали от 2,8 тысячи рублей, 25 розовых тюльпанов отдавали за 4 тысячи, за 51 белый тюльпан просили от 8, корзину из пионовидных и классических роз, эустомы, папоротника и лимониума отдавали за 5,7 тысячи.

Увы, Florcat не единственные, кто зашивался с доставкой цветов. Точно так же оставшиеся без букетов клиенты осыпали проклятиями «Семицветик» и «Цветовик».

«Испортили 8 Марта напрочь. Букет так и не доставили и деньги не вернули», — негодовал Сергей, он заказывал цветы у «Семицветика». По другую сторону баррикад

Выяснить, что за тотальный сбой произошел у цветочников, оказалось непросто. Владелец «Семицветика» напрочь отключил два известных «Фонтанке» телефонных номера, в «Grandflora» обиженным посоветовали обратиться в соответствующие органы и, гневно намекнув, что «журналистов это совершенно не касается», бросили трубку. В компании «Цветовик» ответили коротко: «Комментариев не будет. Всё в штатном режиме. Обычное 8 Марта!»



Неожиданно откровенно признались, что испытывали трудности с доставкой цветов в праздник и даже на следующий день, в компании «Букет Питер», но объяснять, из-за чего все так пошло, не стали.



Чуть понятнее ситуация стала после общения с компанией «Flawery», которая занимается доставкой. — Курьеров не хватало, — ответили там и подчеркнули, что сами «тем не менее все свои заказы доставили». Как отмечают в отрасли, курьеров просто физически нет, причем в глобальном смысле — работа тяжелая, большая текучка. Тем острее сказалась их нехватка в период ажиотажного праздничного спроса на цветы, когда избалованные доставкой граждане вместо торговых точек хлынули за цветами в онлайн. Вместе с доставщиками захлебывались и флористы, вязавшие букеты, «тупили» интернет-приложения, куда шквалом сыпались заказы.

— За три дня, с шестого марта, я спал часа полтора. С таким наплывом заказов мы просто не справлялись. Около 5 вечера 7 марта на сайте, в приложении и соцсетях мы вывесили баннер, что в связи с большим наплывом покупателей заказы на 8-е число не принимаем, и все равно получили за эти дни очень большое количество заявок, которые были оплачены, но не подтверждены, — объясняет владелец Цветочной студии Florcat Леонид Аббасов. По словам Леонида Аббасова, не получили свои оплаченные заказы человек 30. «Не могу сказать, что их большой процент, но даже небольшой процент это плохо», — вздыхает он. Гораздо больше клиентов, их порядка тысячи человек, кто оплатил букет, но не получил подтверждения заказа от студии и тоже остался без цветов. И это только в приложении. «Людей было настолько много, что обработать все заказы было физически невозможно», — говорит владелец студии.

— С каждым мы связываемся, но не со всеми можно это сделать одномоментно, и будем заглаживать свою вину способом, который снизит их негатив от ситуации: возвращать деньги, делать комплимент или начислять подарочные бонусы, — пообещал Леонид Аббасов и отметил, что объемы заказов 7 и 8 марта, как правило, увеличиваются в 100 раз, и на будущее в студии подумают, как ситуацию исправить. Даже если считать, что тысяча человек заплатила за самые дешевые букеты по 2 тысячи рублей, то возвращать только этой цветочной студии придется порядка 2 миллионов.



Гораздо труднее исправить проблемы с логистикой, говорит Леонид Аббасов, и качество срезанных цветов, на жалкий и потрепанный вид которых также жаловались покупатели. — Основные страны, которые поставляют цветок, это Латинская Америка — Колумбия, Эквадор, Экваториальная Африка, все прекрасно знают, что в России есть 8 Марта, идет лавинообразный скачок продаж цветов. Срезать цветы они начинают в декабре, для сохранности их обезвоживают и держат в холодильнике. Цветы же — живые существа, и в процессе хранения качество очень сильно проседает.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»