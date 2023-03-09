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    Улицы в трех районах Петербурга перекроют и ограничат из-за работ на коммуникациях

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    Ремонт теплосетей, строительство газопровода и прокладка электрокабеля с 10–11 марта внесут изменения в схему движения транспорта в Адмиралтейском, Кронштадтском и Курортном районах Петербурга. Об этом 9 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    С 11 по 21 марта будет ограничено движение по улице Декабристов от Английского проспекта до Мастерской улицы. Напомним, что на Декабристов, Английском проспекте и улице Союза Печатников прокладывают электрокабель. До 10 марта из-за работ ограничен проезд по участку Английского проспекта от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Помимо этого, до конца апреля 2024 года ограничено движение по участку улицы Декабристов в районе дома 96 по набережной Мойки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Малодетскосельском проспекте продолжается реконструкция теплосети. С 11 по 14 марта перекроют движение по Малодетскосельскому проспекту от Батайского переулка до Бронницкой улицы, а также по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка к Малодетскосельскому проспекту. Объехать можно будет по Подольской улице, Клинскому, Московскому и Малодетскосельскому проспектам, Бронницкой и Серпуховской улицам, набережной Обводного канала и Дойникову переулку. Помимо этого, до 11 июня закрыт проезд по Малодетскосельскому в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской и Бронницкой улицами.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Кронштадте с 10 марта 2023 года по 9 сентября 2024 года перекроют Посадскую улицу от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков. Там тоже начинают реконструкцию теплосети. Объезд предусмотрен по Посадской улице, затем — улицам Велещинского, Восстания и Зосимова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Зеленогорске начинается второй этап строительства газопровода. С 11 по 13 марта для движения закроют Нижнюю улицу от Артиллерийской улицы до Курортной улицы. Объехать перекрытие можно будет по улице Восстания и Курортной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытие движения
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