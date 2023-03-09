Улицы в трех районах Петербурга перекроют и ограничат из-за работ на коммуникациях

Ремонт теплосетей, строительство газопровода и прокладка электрокабеля с 10–11 марта внесут изменения в схему движения транспорта в Адмиралтейском, Кронштадтском и Курортном районах Петербурга. Об этом 9 марта предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



С 11 по 21 марта будет ограничено движение по улице Декабристов от Английского проспекта до Мастерской улицы. Напомним, что на Декабристов, Английском проспекте и улице Союза Печатников прокладывают электрокабель. До 10 марта из-за работ ограничен проезд по участку Английского проспекта от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов. Помимо этого, до конца апреля 2024 года ограничено движение по участку улицы Декабристов в районе дома 96 по набережной Мойки.