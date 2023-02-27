Весна в Петербурге начнется с перекрытия нескольких улиц из-за работ на коммуникациях

С 1 марта из-за различных работ на коммуникациях и трамвайных путях ограничат и закроют движение транспорта по ряду улиц в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Фрунзенском. В том числе перекроют участок Бухарестской улицы.



До 10 марта ограничат проезд по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов, сообщает 27 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там прокладывают электрокабель. Работы на проспекте, а также улице Декабристов и улице Союза Печатников ведутся с 17 февраля и завершиться должны 31 мая.