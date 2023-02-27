Весна в Петербурге начнется с перекрытия нескольких улиц из-за работ на коммуникациях

С 1 марта из-за различных работ на коммуникациях и трамвайных путях ограничат и закроют движение транспорта по ряду улиц в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Фрунзенском. В том числе перекроют участок Бухарестской улицы.
До 10 марта ограничат проезд по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до улицы Декабристов, сообщает 27 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там прокладывают электрокабель. Работы на проспекте, а также улице Декабристов и улице Союза Печатников ведутся с 17 февраля и завершиться должны 31 мая.
Работы по прокладке электрокабеля потеснят водителей и в Выборгском районе. До 29 апреля будет ограничено движение по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.
До 25 мая из-за реконструкции теплосети закроют проезд по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Объезд предусмотрен по улице Крыленко, проспекту Большевиков и Кудровскому проезду.
Для прокладки инженерных сетей при ремонте дороги до 30 мая будет закрыто движение по Карпатской улице от Малой Балканской улицы до улицы Олеко Дундича. С 1 марта там стартует второй этап работ, начавшихся еще в ноябре. Завершить их полностью должны в сентябре этого года. Объехать перекрытие можно будет по Малой Карпатской улице и Дунайскому проспекту.
На Бухарестской улице продолжают ремонтировать трамвайные пути на участке от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы. С 1 по 11 марта там закрывается сквозное движение по Бухарестской на развороте у остановочного пункта «Малая Балканская улица». Одновременно там продолжают действовать ограничения: до 8 июня — на участке от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы, до 31 мая — на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Ярослава Гашека. Объехать перекрытие можно будет по Загребскому бульвару, улице Олеко Дундича, Малой Карпатской и Бухарестской улицам.