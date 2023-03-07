Перекресток Художников и Луначарского ограничат почти на месяц

Ремонт набережной и трамвайных путей, реконструкция светофора, строительство сетей и фасадные работы сузят улицы в четырех районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. Об этом 7 марта предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 9 марта по 15 октября ограничат проезд по набережной Крюкова канала от площади Труда до Большой Морской улицы. В эти месяцы будут ремонтировать набережные Крюкова канала и Мойки на одноименных улицах, а также на Большой Морской улице и возле Поцелуева моста. Также напомним, что до 30 апреля 2024 года ограничено движение по набережной Мойки и улице Декабристов на участках от улицы Глинки до Прачечного переулка и от Львиного переулка до улицы Глинки соответственно.