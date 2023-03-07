Перекресток Художников и Луначарского ограничат почти на месяц

Ремонт набережной и трамвайных путей, реконструкция светофора, строительство сетей и фасадные работы сузят улицы в четырех районах Петербурга: Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. Об этом 7 марта предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 9 марта по 15 октября ограничат проезд по набережной Крюкова канала от площади Труда до Большой Морской улицы. В эти месяцы будут ремонтировать набережные Крюкова канала и Мойки на одноименных улицах, а также на Большой Морской улице и возле Поцелуева моста. Также напомним, что до 30 апреля 2024 года ограничено движение по набережной Мойки и улице Декабристов на участках от улицы Глинки до Прачечного переулка и от Львиного переулка до улицы Глинки соответственно.
С 9 по 22 марта в Сестрорецке ограничат движение по улице Коммунаров от Зоологического переулка до дома 34 по улице Коммунаров. Там будут строить инженерные сети.
А с 9 марта по 22 апреля вводятся ограничения на участке Боткинской улицы от улицы Академика Лебедева до Большого Сампсониевского проспекта. Там будут ремонтировать трамвайные пути.
С 10 марта по 6 апреля для реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке проспекта Художников с проспектом Луначарского.
В центре водителей потеснят для размещения фасадных лесов. С 10 марта по 29 декабря ограничивается движение у дома 19 по улице Восстания.
Аналогичные работы ограничат движение по Большой Подьяческой улице у дома 58 по Садовой улице. С 10 марта 2023 года по 13 октября 2024 года там будут размещены фасадные леса и пешеходная галерея.