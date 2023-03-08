    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    737мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.46eur80.55

    В Египте раскопали статую улыбающегося сфинкса-императора

    2169
    2 комментария

    В Египте археологи раскопали статую сфинкса с улыбающимся лицом. О находке 8 марта сообщает канал Al Jazeera, ссылаясь на информацию министерства туризма и древностей. Скульптура находится возле храма богини Хатхор — одного из наиболее хорошо сохранившихся древнеегипетских памятников.

    Фото: скриншот
    ПоделитьсяПоделиться

    Учёные считают, что статуя из известняка может изображать римского императора Клавдия, правившего с 41-го по 54-й год. Установить личность того, кто был изображён скульптором, можно будет после расшифровки надписей на каменной плите, обнаруженной рядом со сфинксом.

    Эта находка вошла в ряд археологических открытий, сделанных в Египте за последние месяцы. Так, исследователи обнаружили ранее неизвестный девятиметровый проход внутри пирамиды Хеопса, а в Луксоре был найден город римской эпохи.

    Фото: скриншот

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕгипетАрхеология
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close