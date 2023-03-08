В Египте раскопали статую улыбающегося сфинкса-императора

В Египте археологи раскопали статую сфинкса с улыбающимся лицом. О находке 8 марта сообщает канал Al Jazeera, ссылаясь на информацию министерства туризма и древностей. Скульптура находится возле храма богини Хатхор — одного из наиболее хорошо сохранившихся древнеегипетских памятников.
Учёные считают, что статуя из известняка может изображать римского императора Клавдия, правившего с 41-го по 54-й год. Установить личность того, кто был изображён скульптором, можно будет после расшифровки надписей на каменной плите, обнаруженной рядом со сфинксом.
Эта находка вошла в ряд археологических открытий, сделанных в Египте за последние месяцы. Так, исследователи обнаружили ранее неизвестный девятиметровый проход внутри пирамиды Хеопса, а в Луксоре был найден город римской эпохи.