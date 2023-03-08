«Всё лечится, просто нужно набраться терпения». Годовалому Ване необходима помощь в борьбе с лейкозом

Годовалый Ваня с самого рождения борется с острым лимфобластным лейкозом. Недавно ему провели повторную пересадку костного мозга, но без осложнений не обошлось. Чтобы восстановиться, малышу нужно дорогое лекарство. На его покупку удалось собрать почти всю необходимую сумму. Осталось совсем немного.

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Ваня Сафонов, 1 год.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется пять упаковок лекарственного препарата «Креземба». Не хватает 50 250 рублей .

Ваня — улыбчивый парень. Ни одного врача не пропустит, каждому подарит обворожительную мальчишечью улыбку. В списке первых маленьких побед — умение держать бутылочку, переворачиваться набок и звонко греметь игрушками так, чтобы музыкальные трели были слышны даже на улице.



«Больше всего Ване нравится жёлтый музыкальный заяц — он поёт и рассказывает сказки. А ещё его удобно грызть. Сейчас пробуем всё, что попадётся под руку», — смеётся Татьяна, мама Вани.



Порой она нежно, с лёгкой ноткой уважения в голосе обращается к сыну «Иван Иваныч». Говорит, такое прозвище закрепилось ещё в родильном доме — по словам медсестры, Ваня напоминал делового профессора.

«Никогда не забуду нашу первую встречу. Я стала мамой в третий раз! Когда впервые увидела Ваню, начала сравнивать, на кого больше похож — на старшего сына или на среднего, когда те были маленькими. Смотришь на этот комочек счастья, а внутри разливается огромное количество любви, радости. Хотелось заботиться о нём и не отпускать ни на секунду», — рассказывает Татьяна.



В апреле 2022 года Ваня неожиданно заболел.

«Никаких симптомов. Мы ежемесячно проходили обследование у педиатра, не успели перенести даже обычной простуды. Как вдруг в середине апреля у Вани поднялась температура 38,4. На следующий день мы рванули на приём к врачу. Он послушал, обследовал и отпустил домой. Подозрений в том, что Ваня заболел, не возникло», — вспоминает Татьяна.

Следующую ночь она почти не спала. Не покидала мысль — что-то не так. Материнское чутье не обмануло. Татьяна вновь обратилась к врачу и настояла, чтобы дали направления на анализы.



«Мы с Ваней сдали кровь, а в обед нам позвонили: «Срочно ложитесь в отделение, нужно исключить лейкоз». Так мы оказались в больнице в городе Иркутске, где я и узнала о диагнозе», — рассказывает Татьяна.



Были паника и страх. Женщина даже обратилась за помощью к психологу, который помог с этим справиться.

«Сейчас отношусь уже спокойнее. Я чётко для себя усвоила: всё лечится. Хоть и долго. Просто нужно набраться терпения», — говорит мама Вани.

На лечение Ваню направили в Санкт-Петербург. В НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой ему провели сначала одну пересадку костного мозга, а потом повторную. Осложнений избежать не удалось: у малыша начались проблемы с лёгкими и почками, поэтому ему необходим дорогой лекарственный препарат.



«На данный момент Ваня проходит сопроводительную терапию в раннем периоде после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. У малыша развился инвазивный микоз с поражением лёгких. На фоне проведения стандартной противогрибковой терапии у Вани также появилась почечная токсичность, в связи с чем требуется смена противогрибкового препарата на другой — «Крезембу». Ване нужно пять упаковок. Однако лекарства нет в аптеке клиники, нужна помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Жемал Рахманова.



Для семьи Вани сумма в 350 тысяч рублей очень большая. Родители обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрана значительная часть от необходимой суммы. Осталось собрать меньше 50 тысяч рублей.

«Наша жизнь изменилась после того, как Ваня заболел. Буквально перевернулась с ног на голову. Старшие сыновья на глазах повзрослели. У нас были планы на будущее. Например, хотели сделать в квартире ремонт, обустроить детскую. Пока всё это пришлось отложить в сторону. Сейчас самое главное для нас — это здоровье сына. Больше всего мечтаем о том, чтобы Ваня наконец-то поправился и мы вместе вернулись домой, к семье», — говорит Татьяна.

