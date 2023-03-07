Евросоюз впервые ввел против россиян санкции за нарушение прав женщин

Европейский союз в преддверии Международного женского дня ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которые Брюссель считает виновными в систематических и масштабных нарушениях прав женщин. Меры введены в рамках механизма под названием «Глобальный режим санкций за нарушения прав человека», утвержденного в 2020 году. Брюссель применяет его впервые — пишет 7 марта РБК.
Санкции предусматривают замораживание любых активов, а также запрет на въезд в ЕС. Местным компаниям также запрещено предоставлять услуги тем, кто находится под ограничениями.
В санкционном списке, опубликованном в журнале ЕС, фигурируют четверо россиян. Двое из них — сотрудники МВД, бывший врио начальника ОМВД по столичному району Братеево подполковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов. В обосновании к санкциям говорится, что они якобы участвовали в задержаниях участниц несанкционированных акций в Москве в 2022 году.
Двое других россиян — это военные, которых в ЕС считают причастными к сексуальному насилию во время боевых действий.
Другие фигуранты списка — два министра в правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено); замглавы МВД Мьянмы и представители силовых структур Южного Судана. Под санкции также попали Карчакская тюрьма для женщин в Иране, Республиканская гвардия Сирии и штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы.
*Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.