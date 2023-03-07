Евросоюз впервые ввел против россиян санкции за нарушение прав женщин

Европейский союз в преддверии Международного женского дня ввел санкции против девяти человек и трех организаций, которые Брюссель считает виновными в систематических и масштабных нарушениях прав женщин. Меры введены в рамках механизма под названием «Глобальный режим санкций за нарушения прав человека», утвержденного в 2020 году. Брюссель применяет его впервые — пишет 7 марта РБК.



Санкции предусматривают замораживание любых активов, а также запрет на въезд в ЕС. Местным компаниям также запрещено предоставлять услуги тем, кто находится под ограничениями.

