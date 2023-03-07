Василий Иванович из Ленинградского зоопарка пафосно идет по страусиным делам. Посмотрите, как он невозмутим

Василию Ивановичу из Ленинградского зоопарка весьма повезло — в природе его сородичи страусы видят снег редко, но он этого удовольствия не лишен. Он размеренно и гордо прогуливается по заснеженным дорожкам, обозревая свои владения.
Ленинградский зоопарк
Видео торжественной прогулки 7 марта публикует пресс-служба зоопарка. Особенно Василий Иванович любит такие обходы ранней весной, когда снег еще не сошел.
Впрочем, не все обитатели зоопарка предпочитают активный отдых. Недавно «Фонтанка» показывала мастер-класс по комфортному сну от кошачьего лемура.