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    Василий Иванович из Ленинградского зоопарка пафосно идет по страусиным делам. Посмотрите, как он невозмутим

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    Василию Ивановичу из Ленинградского зоопарка весьма повезло — в природе его сородичи страусы видят снег редко, но он этого удовольствия не лишен. Он размеренно и гордо прогуливается по заснеженным дорожкам, обозревая свои владения.

    Ленинградский зоопарк

    Видео торжественной прогулки 7 марта публикует пресс-служба зоопарка. Особенно Василий Иванович любит такие обходы ранней весной, когда снег еще не сошел.

    Впрочем, не все обитатели зоопарка предпочитают активный отдых. Недавно «Фонтанка» показывала мастер-класс по комфортному сну от кошачьего лемура.

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