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    Спите, как кошачий лемур. Зоопарк показывает высший пилотаж комфорта

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    У животных всё просто: хочет — висит, не хочет — не висит, комфортно — лежит, некомфортно — не лежит. Полюбуйтесь, какую удивительную позу выбрал для сна кошачий лемур. Он спит на ветке, и ему явно удобно.

    Ленинградский зоопарк поделился видеозаписью в своих соцсетях 3 марта. «Смотреть на то, какие позы разные животные выбирают для сна, бывает очень занимательно», — рассказывают в зоопарке и отмечают, что мадагаскарских приматов можно считать символом безмятежности и спокойствия.

    «Фонтанка» желает вам спокойной ночи и хорошего отдыха!

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