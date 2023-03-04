Спите, как кошачий лемур. Зоопарк показывает высший пилотаж комфорта

У животных всё просто: хочет — висит, не хочет — не висит, комфортно — лежит, некомфортно — не лежит. Полюбуйтесь, какую удивительную позу выбрал для сна кошачий лемур. Он спит на ветке, и ему явно удобно.
Ленинградский зоопарк поделился видеозаписью в своих соцсетях 3 марта. «Смотреть на то, какие позы разные животные выбирают для сна, бывает очень занимательно», — рассказывают в зоопарке и отмечают, что мадагаскарских приматов можно считать символом безмятежности и спокойствия.
«Фонтанка» желает вам спокойной ночи и хорошего отдыха!