Главный синоптик Петербурга рассказал, какая будет погода 8 марта

Метель и капель. В Международный женский день погода в Петербурге покажет горожанам всю палитру и даже смену сезонов.
Неблагоприятным назвал прогноз на
Уже завтра над Балтикой ждут активный циклон. Днем он принесет в Петербург морозную погоду, но без осадков и ветра. Ночью также будет
А утром 8-го к городу подойдет атмосферный фронт со снегом и сильным южным и юго-восточным ветром. Его порывы местами будут достигать
А вот днем в среду воздух прогреется до 2 градусов, а атмосферный фронт с осадками уйдет. Так что ждем капель.