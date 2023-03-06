Главный синоптик Петербурга рассказал, какая будет погода 8 марта

Метель и капель. В Международный женский день погода в Петербурге покажет горожанам всю палитру и даже смену сезонов.



Неблагоприятным назвал прогноз на 8 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов 6 марта в своем телеграм-канале.



Уже завтра над Балтикой ждут активный циклон. Днем он принесет в Петербург морозную погоду, но без осадков и ветра. Ночью также будет -2... -4 градуса.

