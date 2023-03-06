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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какая будет погода 8 марта

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    Метель и капель. В Международный женский день погода в Петербурге покажет горожанам всю палитру и даже смену сезонов.

    Неблагоприятным назвал прогноз на 8 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов 6 марта в своем телеграм-канале.

    Уже завтра над Балтикой ждут активный циклон. Днем он принесет в Петербург морозную погоду, но без осадков и ветра. Ночью также будет -2... -4 градуса.

    А утром 8-го к городу подойдет атмосферный фронт со снегом и сильным южным и юго-восточным ветром. Его порывы местами будут достигать 8–13 метров в секунду. Короче, будет метель.

    А вот днем в среду воздух прогреется до 2 градусов, а атмосферный фронт с осадками уйдет. Так что ждем капель.

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