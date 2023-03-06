Стало известно, откуда появилась дырка в черепе, найденном в центре Петербурга

Больше месяца эксперты корпели над загадкой черепа, найденного во время земляных работ в Адмиралтейском районе.



И если останки чуть раньше датировали возрастом примерно в сотню лет, то происхождение дырки в черепе было под вопросом. Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, специалисты на данный момент уверены, что отверстие появилось в результате проведения операции по трепанации порядка 50 лет назад. Это подтверждается размером, диаметром дырки, а также наличествующими на тот момент медицинскими технологиями.



Старый череп нашли у дома на Средней Подьяческой улице в январе этого года. Экскаватор, который копал землю для ремонта трубы, вытащил его вместе с грунтом. Первоначально прибывшие на место эксперты предположили, что это часть анатомического пособия.

