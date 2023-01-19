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    Эксперты выяснили, сколько было лет человеку, дырявый череп которого нашли в центре Петербурга

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    Специалисты продолжают работу по установлению всех обстоятельств того, как в земле в центре Петербурга оказался череп с дыркой.

    По последним данным, которые стали известны «Фонтанке» 19 января, установлено, что останки — столетней давности. Пол человека и причина смерти пока не установлены.

    «Фонтанка» писала, что череп с дыркой в области темени нашли в ходе работ по починке трубы у дома 8 по Средней Подьяческой улице. Выехавшие на место участники оперативно-следственной группы предположили, исходя из вида абсолютно ровной дырки в черепе, что он может быть частью анатомического пособия.

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