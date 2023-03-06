В Петербурге двое грабителей пригрозили школьнику пистолетом, чтобы отобрать желанный вейп

В метро Петербурга задержали двух молодых людей, которые размахивали пистолетом перед юным вейпером. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 марта.
В субботу в полицию обратилась 43-летняя местная жительница, чей 14-летний сын в тот же день попал в неприятную ситуацию в ТК «Норд» на проспекте Просвещения, 19. Двое незнакомцев пригрозили ему предметом, похожим на огнестрельное оружие, и отобрали электронную сигарету за 2,5 тыс. руб.
Спустя примерно полчаса после сообщения на станции «Гостиный двор» остановили 15-летнего школьника и 18-летнего учащегося техникума. У них забрали как похищенный вейп, так и пневматический пистолет.
На следующий день после происшествия, 5 марта, было возбуждено уголовное дело по 2-й части 162-й статьи УК РФ («Разбой»). Несовершеннолетнего отпустили под обязательство о явке, второму молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что оба живут в одной квартире.