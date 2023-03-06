Мать пыталась лечить его сама. В Красноярском крае 4-летний ребенок умер от ожогов

В городе Ачинске Красноярского края правоохранительные органы разбираются со смертью 4-летнего мальчика после того, как он опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом 6 марта сообщает NGS24 со ссылкой на пресс-службы региональных МВД и СК.
Утром в понедельник из местной больницы поступило сообщение о смерти малолетнего мальчика. Мать ребенка рассказала, что сын 1 марта опрокинул на себя чайник с кипятком и обжегся. По данным правоохранителей, 32-летняя женщина не обратилась за помощью в больницу и не показывала ребенка врачам. На учете в МВД семья не состоит, в ней воспитываются еще три ребенка.
Полиция намерена изъять их из семьи и поместить в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
«О случившемся в больницу и скорую помощь она не сообщала. Почему она этого не сделала — пояснить не смогла, считала, что сама сможет вылечить сына. 2 марта она приобрела в аптеке «Пантенол» и «Ибупрофен», после чего на протяжении 4 дней лечила сына», — сообщила пресс-служба краевого СК.