Петербургский аэропорт Пулково начал принимать пассажирские лайнеры. По данным СМИ, военный бомбардировщик приземлился.



По данным системы Flightradar24, около 21:10 сел А-321 «Аэрофлота» из Москвы, который перед этим намотал над городом четыре круга. Также на посадку заходит SSJ-100 из Самары, Boeing-777 из Дубая, Boeing-737 из Сочи, SSJ-100 из Тобольска, Airbus-319 из Калининграда.

По информации «Фонтанки», гражданские лайнеры освобождали дорогу военному ракетоносцу Ту-22М, запросившему посадку на запасной аэродром. Предполагается, что самолёт Военно-космических сил Минобороны в Петербурге «транзитом». Причиной его захода в Пулково называют метеоусловия и необходимость дозаправки.

