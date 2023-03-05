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    В Пулково экстренно сажали бомбардировщик

    Аэропорт Пулково начал принимать пассажирские лайнеры

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    2 комментария

    Петербургский аэропорт Пулково начал принимать пассажирские лайнеры. По данным СМИ, военный бомбардировщик приземлился.

    По данным системы Flightradar24, около 21:10 сел А-321 «Аэрофлота» из Москвы, который перед этим намотал над городом четыре круга. Также на посадку заходит SSJ-100 из Самары, Boeing-777 из Дубая, Boeing-737 из Сочи, SSJ-100 из Тобольска, Airbus-319 из Калининграда.

    По информации «Фонтанки», гражданские лайнеры освобождали дорогу военному ракетоносцу Ту-22М, запросившему посадку на запасной аэродром. Предполагается, что самолёт Военно-космических сил Минобороны в Петербурге «транзитом». Причиной его захода в Пулково называют метеоусловия и необходимость дозаправки.

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    Комментарии 2

    Гость05 Мар 2023 в 21:40
    И цистерну валидола!
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