Пассажирские самолёты нарезают круги над Пулково

Четыре пассажирских самолёта вечером 5 марта ждут разрешения на посадку в петербургском аэропорту, вырабатывая топливо в воздухе.
Траектории их полётов фиксирует Flightradar24. По данным сервиса, в 20:45 на пятый круг идёт рейс из Москвы. Ещё один рейс из столицы кружит неподалёку от аэропорта. Фигуры в воздухе рисуют лайнеры из Нарьян-Мара и Архангельска.
В Сети в это время появилась информация об экстренной посадке, которая готовится в Пулково. О гражданской или военной принадлежности самолета информации достоверной нет, «Фонтанка» обратилась за комментарием в ЗВО.