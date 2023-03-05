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    В Пулково экстренно сажали бомбардировщик

    Пассажирские самолёты нарезают круги над Пулково

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    Четыре пассажирских самолёта вечером 5 марта ждут разрешения на посадку в петербургском аэропорту, вырабатывая топливо в воздухе.

    Траектории их полётов фиксирует Flightradar24. По данным сервиса, в 20:45 на пятый круг идёт рейс из Москвы. Ещё один рейс из столицы кружит неподалёку от аэропорта. Фигуры в воздухе рисуют лайнеры из Нарьян-Мара и Архангельска.

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    В Сети в это время появилась информация об экстренной посадке, которая готовится в Пулково. О гражданской или военной принадлежности самолета информации достоверной нет, «Фонтанка» обратилась за комментарием в ЗВО.

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    ПулковоЭкстренная посадкаАэропорт Пулково
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