В Пулково экстренно сажают военный ракетоносец

Военный борт экстренно принимают в петербургском аэропорту Пулково вечером 5 марта. В пункте назначения его не устраивает погода. Гражданские самолёты наматывают круги в ожидании.
Как сообщил «Фонтанке» источник, посадку в Пулково запросил ракетоносец Ту-22М. Причиной называют метеоусловия в пункте назначения. Петербургский снегопад, судя по всему, подошёл больше.
Следующие в Пулково гражданские самолёты пока ждут посадку.
По данным сервиса Flightradar24, в воздухе пришлось задержаться двум рейсам из Москвы, а также из Самары, Нарьян-Мара, Архангельска. Покружили и пассажиров из Дубая. В ближайшее время они должны пойти на посадку. Архангельский рейс — одним из первых.
По данным «Фонтанки», на вооружении Западного военного округа Ту-22М не состоит. По всей видимости, самолет Военно-космических сил Минобороны в Петербурге «транзитом».