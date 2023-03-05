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    В Пулково экстренно сажали бомбардировщик

    В Пулково экстренно сажают военный ракетоносец

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    Военный борт экстренно принимают в петербургском аэропорту Пулково вечером 5 марта. В пункте назначения его не устраивает погода. Гражданские самолёты наматывают круги в ожидании.

    Как сообщил «Фонтанке» источник, посадку в Пулково запросил ракетоносец Ту-22М. Причиной называют метеоусловия в пункте назначения. Петербургский снегопад, судя по всему, подошёл больше.

    Следующие в Пулково гражданские самолёты пока ждут посадку.

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    По данным сервиса Flightradar24, в воздухе пришлось задержаться двум рейсам из Москвы, а также из Самары, Нарьян-Мара, Архангельска. Покружили и пассажиров из Дубая. В ближайшее время они должны пойти на посадку. Архангельский рейс — одним из первых.

    По данным «Фонтанки», на вооружении Западного военного округа Ту-22М не состоит. По всей видимости, самолет Военно-космических сил Минобороны в Петербурге «транзитом».

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