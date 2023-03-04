Шоколад Toblerone изменит свою упаковку

Производитель шоколада Toblerone собирается убрать с упаковки изображение швейцарской горы Маттерхорн. Это решение принято из-за переноса части производства в Словакию. Как сообщает 4 марта РБК, об этом журналистам заявили в компании Mondelez.



Производство Toblerone на заводе Mondelez в Братиславе, как ожидается, начнется в третьем квартале 2023 года. Сейчас там уже делают шоколад Milka и Suchard.



О переносе производства Toblerone в Восточную Европу стало известно в 2022 году. Тогда же сообщалось о решении убрать слово «швейцарский» с упаковки, оставив вместо этого фразу «создан в Швейцарии». Дело в том, что швейцарские законы запрещают называть швейцарским шоколад, выпущенный за границей.

