Автобус Великолукского мясокомбината столкнулся с фурой в Псковской области. Есть погибший и 16 пострадавших

Пассажирский автобус и фура столкнулись в посёлке Усвяты Псковской области. Один человек погиб и 16 пострадали.
Как сообщают областная прокуратура и УМВД, 4 марта в 7:05 на 131-м километре дороги Ольша — Невель у дома № 35 по Козловской улице 35-летний водитель тягача «Вольво» с полуприцепом столкнулся с попутным ПАЗом. Предположительно виновник аварии не учёл погодные условия и не справился с управлением.
Фура принадлежит ООО «Рэд лайн», автобус, которым управлял 63-летний мужчина, — ООО «Великолукский мясокомбинат». В автобусе находились работники мясокомбината.
«Принятие процессуального решения поставлено на контроль прокуратуры области», — отмечается в сообщении.