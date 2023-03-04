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    Новичок «Зенита» Ренан сыграет в матче против «Пари НН»

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    5 комментариев

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» назвал состав первого официального матча года, который пройдет в рамках 18-го тура чемпионата РПЛ против «Пари НН». Отметим, что с первых минут на поле выйдет новичок сине-бело-голубых и участник нашумевшей сделки с бразильским «Коринтиансом» Роберт Ренан.

    Полностью состав выглядит так: Михаил Кержаков (капитан команды), Вячеслав Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Данила Козлов, Иван Сергеев.

    Матч начнётся в 16:30. «Зенит» занимает первое место (42 очка), «Пари НН» — 12-е (19 очков).

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    Комментарии 5

    Гость04 Мар 2023 в 16:12
    Удачи Роберту!
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