Финансовая прокуратура Франции проводит расследование дела, связанного с основателем ПИКа Кириллом Писаревым

Во Франции возбуждено дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Расследование проводит финансовая прокуратура страны. Дело связано с реконструкцией отеля на Лазурном берегу.



Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники, отель якобы принадлежит сооснователю и бывшему акционеру ГК ПИК Кириллу Писареву. Инициатором расследования выступило Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при французском Минфине.

Речь идет о реконструкции отеля La voile d'Or, сообщает Nice-Matin. Якобы Писарев купил его в 2019 году. Два года спустя, в 2021-м, гостиницу было решено снести и построить заново, однако работа так и не была начата. Издание приводит слова местного мэра, который заявил, что здание так и не было реконструировано из-за сложностей с финансированием.