    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    741мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.05

    Финансовая прокуратура Франции проводит расследование дела, связанного с основателем ПИКа Кириллом Писаревым

    853
    обсудить

    Во Франции возбуждено дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Расследование проводит финансовая прокуратура страны. Дело связано с реконструкцией отеля на Лазурном берегу.

    Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники, отель якобы принадлежит сооснователю и бывшему акционеру ГК ПИК Кириллу Писареву. Инициатором расследования выступило Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при французском Минфине.

    Речь идет о реконструкции отеля La voile d'Or, сообщает Nice-Matin. Якобы Писарев купил его в 2019 году. Два года спустя, в 2021-м, гостиницу было решено снести и построить заново, однако работа так и не была начата. Издание приводит слова местного мэра, который заявил, что здание так и не было реконструировано из-за сложностей с финансированием.

    Как сообщает Forbes, представитель компании Писарева Wainbridge International заявил о связи расследования с бывшими контрагентами. По его словам, в данном случае компания выступает как пострадавшая сторона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РасследованиеПрокуратура
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close