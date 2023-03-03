В Москве арестован подозреваемый в убийстве одного из создателей «Спутника V»

Хорошевский районный суд города Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Змановского, которого обвиняют в убийстве научного сотрудника Центра им. Гамалеи Андрея Ботикова. Он пробудет в СИЗО как минимум до 2 мая, сообщает вечером 3 марта пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
По данным следствия, потерпевший являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Обвиняемый в ходе судебного заседания свою вину в убийстве признал. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
«Фонтанка» писала, что, по версии следствия, 29-летний Змановский в ходе бытовой ссоры с 47-летним Ботиковым в его квартире накануне мог задушить последнего ремнём. По ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») обвиняемому грозит до 15 лет заключения.