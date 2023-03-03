ТАСС: Одного из разработчиков вакцины «Спутник» задушили ремнем в Москве

Научного сотрудника НИЦ имени Гамалеи, который был одним из разработчиков вакцины «Спутник», убили в ходе бытовой ссоры на северо-западе Москвы, сообщил 3 марта ТАСС источник в правоохранительных органах.
По данным Следственного комитета, 2 марта в доме на улице Рогова произошел конфликт 47-летнего мужчины с 29-летним гостем, который задушил хозяина квартиры ремнем и скрылся.
По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
Следствие ходатайствует об аресте.