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    ТАСС: Одного из разработчиков вакцины «Спутник» задушили ремнем в Москве

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    Научного сотрудника НИЦ имени Гамалеи, который был одним из разработчиков вакцины «Спутник», убили в ходе бытовой ссоры на северо-западе Москвы, сообщил 3 марта ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Фото: Пресс-служба СК
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    По данным Следственного комитета, 2 марта в доме на улице Рогова произошел конфликт 47-летнего мужчины с 29-летним гостем, который задушил хозяина квартиры ремнем и скрылся.

    По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

    Следствие ходатайствует об аресте.

    Фото: Пресс-служба СК

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    Комментарии 9

    Daster03 Мар 2023 в 17:37
    Это карма?
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