Команду подростков заперли на стадионе школы Невского района. Сторож и тренер остались с взаимными претензиями

На футбольном поле у школы №334 Невского района разгорелся конфликт между охранником и группой подростков с тренером. Он решил, что они не имеют права там играть, и закрыл компанию на площадке.



Накануне в полицию поступило два обращения — от сторожа и от тренера, рассказали «Фонтанке» 3 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Первый заявил, что футболисты находились на поле незаконно и он закрыл их до прибытия полиции, а второй возмущался тем, что его с командой заперли.

«По обоим заявлениям проводится проверка», — добавили в главке.