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    Команду подростков заперли на стадионе школы Невского района. Сторож и тренер остались с взаимными претензиями

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    На футбольном поле у школы №334 Невского района разгорелся конфликт между охранником и группой подростков с тренером. Он решил, что они не имеют права там играть, и закрыл компанию на площадке.

    Накануне в полицию поступило два обращения — от сторожа и от тренера, рассказали «Фонтанке» 3 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Первый заявил, что футболисты находились на поле незаконно и он закрыл их до прибытия полиции, а второй возмущался тем, что его с командой заперли.

    «По обоим заявлениям проводится проверка», — добавили в главке.

    megapolisonline.ru

    На видео, опубликованном «Мегаполисом», охранник говорит, что вопросы нужно адресовать не ему, а администрации школы. «Завхоз сказал выпроводить вас со стадиона. Я через пять минут пришел, говорю: вы не собираетесь уходить? Вы говорите: нет. Я говорю: не хотите по-хорошему…» — возмущается мужчина.

    В пресс-службе администрации Невского района пояснили, что с шести до семи вечера на стадионе без согласования со школой находились 14 человек, и в семь часов сотрудник частной охранной организации закрыл калитку со стороны школы. Организации выставили претензию из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником, инцидент будут расследовать и накажут виновных, заверили в районной администрации.

    Там также добавили, что в целях «антитеррористической безопасности, предотвращения вандализма и противоправных действий» школа контролирует посещения стадиона, и организованные группы могут там заниматься по согласованию.

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    ЧОПШколаШкольный стадионКонфликт охранника с детьми
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