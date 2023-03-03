Команду подростков заперли на стадионе школы Невского района. Сторож и тренер остались с взаимными претензиями

На футбольном поле у школы №334 Невского района разгорелся конфликт между охранником и группой подростков с тренером. Он решил, что они не имеют права там играть, и закрыл компанию на площадке.
Накануне в полицию поступило два обращения — от сторожа и от тренера, рассказали «Фонтанке» 3 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Первый заявил, что футболисты находились на поле незаконно и он закрыл их до прибытия полиции, а второй возмущался тем, что его с командой заперли.
«По обоим заявлениям проводится проверка», — добавили в главке.
На видео, опубликованном «Мегаполисом», охранник говорит, что вопросы нужно адресовать не ему, а администрации школы. «Завхоз сказал выпроводить вас со стадиона. Я через пять минут пришел, говорю: вы не собираетесь уходить? Вы говорите: нет. Я говорю: не хотите по-хорошему…» — возмущается мужчина.
В пресс-службе администрации Невского района пояснили, что с шести до семи вечера на стадионе без согласования со школой находились 14 человек, и в семь часов сотрудник частной охранной организации закрыл калитку со стороны школы. Организации выставили претензию из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудником, инцидент будут расследовать и накажут виновных, заверили в районной администрации.
Там также добавили, что в целях «антитеррористической безопасности, предотвращения вандализма и противоправных действий» школа контролирует посещения стадиона, и организованные группы могут там заниматься по согласованию.