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    Задержан хабаровский водитель, выкинувший пенсионерку из автобуса

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    В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержан водитель автобуса, который выгнал пенсионерку из салона. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.

    В соцсетях разлетелось видео из автобуса, где мужчина хватает сидящую бабушку за платок на голове и стаскивает с сиденья, заставляя выйти. Кондуктор пинает сумку женщины и говорит, что ей стоит помыться. Мужчина тем временем стаскивает её по ступеням на улицу. По словам автора видео, причиной конфликта стал запах, исходивший от пожилой пассажирки.

    СК возбудил дело по статье «Хулиганство». Прокуратура начала проверку. В мэрии агентству пояснили, что водитель и кондуктор уволены. По данным СУ СК, кондуктора не задерживали. Перевозчик принес женщине извинения и подарил ей продуктовый набор, а также бессрочное право ездить на этом маршруте бесплатно.

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