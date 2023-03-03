Задержан хабаровский водитель, выкинувший пенсионерку из автобуса

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержан водитель автобуса, который выгнал пенсионерку из салона. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.



В соцсетях разлетелось видео из автобуса, где мужчина хватает сидящую бабушку за платок на голове и стаскивает с сиденья, заставляя выйти. Кондуктор пинает сумку женщины и говорит, что ей стоит помыться. Мужчина тем временем стаскивает её по ступеням на улицу. По словам автора видео, причиной конфликта стал запах, исходивший от пожилой пассажирки.

