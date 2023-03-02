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    Суд вынес приговор петербуржцу, отбивавшему задержанного у полиции на прошлогодней акции

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    Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Кирилла Королева, признанного виновным в применении насилия к представителю власти. На прошлогодней мартовской акции Королев и Валерий Дубенюк отбивали задержанного у полиции. Первый фигурант с силой толкнул сотрудника при исполнении.

    Как сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Королев признал вину, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 10 месяцев в колонии-поселении.

    «Фонтанка» публиковала видео, на котором участники шествия отбивали задержанных.

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    ПетербургАкции протестаЗадержанияСудСтолкновения с полицией
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