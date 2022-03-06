В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки отбить задержанного у силовика

Первое уголовное дело возбуждено по итогам сегодняшней несогласованной акции против спецоперации на Украине. Об этом 6 марта сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фигурантами стали молодые люди, которые попытались отбить задержанного, напав сзади на сотрудника правопорядка.
читатель «Фонтанки»
«6 марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся. Его личность установлена, приняты меры к задержанию. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ», — говорится в сообщении главка.
На кадрах видно, как силовик грубо задерживает мужчину в желтой шапке и бьет его дубинкой по спине, после чего сзади подбегают трое молодых людей и толкают полицейского. Завязывается драка, задержанного в желтой шапке оставляют в покое, но он стоит на месте и не убегает.