В Петербурге возбудили уголовное дело после попытки отбить задержанного у силовика

Первое уголовное дело возбуждено по итогам сегодняшней несогласованной акции против спецоперации на Украине. Об этом 6 марта сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Фигурантами стали молодые люди, которые попытались отбить задержанного, напав сзади на сотрудника правопорядка.