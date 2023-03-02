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    «Применяю оружие!» Полиция показала финал погони на КАД за бывшим студентом, которого пожалел суд

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    19-летний житель Петербурга, удиравший на изрешечённом пулями BMW и по ногам полиции, избежал следственного изолятора. Суд решил ограничить его подвижность менее строгой мерой пресечения.

    Часть приключений, которыми обеспечил себя водитель BMW 320, показала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Видеорегистратор служебного автомобиля зафиксировал погоню в районе вантового моста.

    «Применяем оружие!.. Чёрный седан на аварийке. Аварийка работает у него», — передаёт сотрудник ГИБДД.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Дальше закономерный финал. После 36 выстрелов по колёсам лавировать в потоке уже не удавалось. Водителя уложили лицом в асфальт на 54-м км КАД и увезли в отдел полиции. Юноша получил четыре административных протокола, в том числе за неповиновение законному распоряжению полицейского.

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    Попытка остановить его на подъезде к развязке с Мурманским шоссе легла в основу уголовного дела о применении опасного для жизни или здоровья деяния в отношении полиции. 47news сообщает, что колёса BMW проехали по ногам инспекторов.

    Следствие просило взять водителя под стражу. Всеволожский городской суд отказал и ограничил свободу молодого обвиняемого домашним арестом. В полиции фигуранта называют студентом. По информации 47news, из Горного университета его отчислили. Юноша поступал на платное отделение по направлению «Менеджмент».

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