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    Студент Горного, сбивший на BMW сотрудников полиции, получил статус обвиняемого

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    19-летнему студенту Горного университета предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом 1 марта сообщает следком Ленинградской области. Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Сазину доложить об установленных обстоятельствах.

    Юношу на BMW пытались задержать ночью 26 февраля. Сначала он не отреагировал на требование инспектора на проспекте Косыгина. На КАД шуструю машину удалось остановить, но когда инспектор и сотрудник спецполка полиции попытались вытащить студента из салона, тот втопил газ в пол, сбил представителей закона и скрылся. Водитель закончил поездку только после 36 выпущенных в сторону его машины пуль. На удивление он оказался трезвым.

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