В Петербурге 19-летний на BMW сбил сотрудников полиции. Чтобы затормозить лихача, пришлось стрелять 36 раз

Студент Горного университета громко прокатился на границе Петербурга и Ленобласти. Остановить его смогли только 36 выстрелов. Рулил он трезвым.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около двух часов ночи 26 февраля на проспекте Косыгина водитель BMW не стал останавливаться по требованию инспектора ДПС и вдавил педаль газа. Машина промчалась мимо.

На КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе автомобиль удалось остановить. Выбежавший инспектор и сотрудник спецполка полиции попытались вытащить водителя из автомобиля, но он нажал на педаль газа и, сбив сотрудников, — снова умчался. Оба полицейских обратились в травмпункт.

«Продолжилась погоня по привычному направлению — в сторону вантового моста. Ехали за 200 км/ч лавируя между, хоть и скудным, ночным трафиком. Вот и мост пролетели, дальше развязка с Софийской улицей, где один из маневров водителя BMW привел к столкновению с отбойником. Теперь у новенького BMW левая сторона стала не такой эстетичной. На Софийке развернулись и помчались в обратную сторону по КАД. К погоня присоединялись всё новые и новые экипажи», — отмечается в публикации.

Затормозить автомобиль удалось только после 36 выстрелов. После того, как BMW пересёк Неву по вантовому мосту, у машины стали сдуваться пробитые пулями шины. Водителю пришлось остановиться. За рулём оказался 19 летний студент Горного университета. Поездку он совершил в трезвом уме на арендованном автомобиле.

В отношении водителя составлены административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку.

Составлены два рапорта по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).