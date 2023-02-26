    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.71eur79.57

    В Петербурге 19-летний на BMW сбил сотрудников полиции. Чтобы затормозить лихача, пришлось стрелять 36 раз

    5534
    23 комментария

    Студент Горного университета громко прокатился на границе Петербурга и Ленобласти. Остановить его смогли только 36 выстрелов. Рулил он трезвым.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», около двух часов ночи 26 февраля на проспекте Косыгина водитель BMW не стал останавливаться по требованию инспектора ДПС и вдавил педаль газа. Машина промчалась мимо.

    На КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе автомобиль удалось остановить. Выбежавший инспектор и сотрудник спецполка полиции попытались вытащить водителя из автомобиля, но он нажал на педаль газа и, сбив сотрудников, — снова умчался. Оба полицейских обратились в травмпункт.

    «Продолжилась погоня по привычному направлению — в сторону вантового моста. Ехали за 200 км/ч лавируя между, хоть и скудным, ночным трафиком. Вот и мост пролетели, дальше развязка с Софийской улицей, где один из маневров водителя BMW привел к столкновению с отбойником. Теперь у новенького BMW левая сторона стала не такой эстетичной. На Софийке развернулись и помчались в обратную сторону по КАД. К погоня присоединялись всё новые и новые экипажи», — отмечается в публикации.

    Затормозить автомобиль удалось только после 36 выстрелов. После того, как BMW пересёк Неву по вантовому мосту, у машины стали сдуваться пробитые пулями шины. Водителю пришлось остановиться. За рулём оказался 19 летний студент Горного университета. Поездку он совершил в трезвом уме на арендованном автомобиле.

    В отношении водителя составлены административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку.

    Составлены два рапорта по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвтоГИБДДПетербургЗадержание водителяПогоня со стрельбойПроисшествие
    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close