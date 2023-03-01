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    «Люся вернулась домой!» История собаки, хозяина и скорой-разлучницы получила счастливый финал

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    Собака Люся, хозяина которой увезли на скорой с улицы Крыленко, вернулась в семью. Об этом 1 марта сообщила в соцсетях читательница «Фонтанки» Екатерина, временно приютившая питомца у себя.

    «Люся вернулась домой!!! За ней приехали брат хозяина с женой и забрали ее к себе домой!» — написала она.

    Хозяин Люси, как пришел в себя в больнице, сразу позвонил брату и попросил поискать питомца.

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    «Люся была рада встрече с родней, залезла в машину, лизнула меня на прощанье и поехала домой в новой шлейке», — рассказала петербурженка. Она также поблагодарила всех неравнодушных, кто предложил или оказал помощь.

    Лияна нашла собаку утром 1 марта. Как выяснилось позже, ее владельцу стало плохо во время прогулки, его госпитализировали, а стаффордширского терьера пришлось оставить на улице, во дворе ЖК «О'Юность». Лияна забрала собаку к себе и занялась поиском хозяина.

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