«Люся вернулась домой!» История собаки, хозяина и скорой-разлучницы получила счастливый финал

Собака Люся, хозяина которой увезли на скорой с улицы Крыленко, вернулась в семью. Об этом 1 марта сообщила в соцсетях читательница «Фонтанки» Екатерина, временно приютившая питомца у себя.
«Люся вернулась домой!!! За ней приехали брат хозяина с женой и забрали ее к себе домой!» — написала она.
Хозяин Люси, как пришел в себя в больнице, сразу позвонил брату и попросил поискать питомца.
«Люся была рада встрече с родней, залезла в машину, лизнула меня на прощанье и поехала домой в новой шлейке», — рассказала петербурженка. Она также поблагодарила всех неравнодушных, кто предложил или оказал помощь.
Лияна нашла собаку утром 1 марта. Как выяснилось позже, ее владельцу стало плохо во время прогулки, его госпитализировали, а стаффордширского терьера пришлось оставить на улице, во дворе ЖК «О'Юность». Лияна забрала собаку к себе и занялась поиском хозяина.