«Люся вернулась домой!» История собаки, хозяина и скорой-разлучницы получила счастливый финал

Собака Люся, хозяина которой увезли на скорой с улицы Крыленко, вернулась в семью. Об этом 1 марта сообщила в соцсетях читательница «Фонтанки» Екатерина, временно приютившая питомца у себя.



«Люся вернулась домой!!! За ней приехали брат хозяина с женой и забрали ее к себе домой!» — написала она.

Хозяин Люси, как пришел в себя в больнице, сразу позвонил брату и попросил поискать питомца.