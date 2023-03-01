В Петербурге ищут хозяина собаки, которого увезли на скорой во время прогулки на Крыленко

В петербургском ЖК «О'Юность» на улице Крыленко ищут способ связаться с владельцем собаки, которая сегодня утром пошла с хозяином на прогулку, но всё ещё не вернулась домой. Дело в том, что 1 марта на улице мужчине стало плохо и его забрала прибывшая скорая. Хвостатую пришлось оставить на морозе. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Лияна.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Я вышла где-то в 6:15. Ко мне подбежала собака — без ошейника и поводка. Позже я выяснила, что хозяина недавно увезли на скорой. Как сказали охранники, животное забралось в машину и не хотело уходить. Но, само собой, её не взяли. Мы ловили её где-то два часа. На данный момент она на передержке», — объяснила женщина.



Вместе с Лияной в поимке стаффордширского терьера участвовала Екатерина, в чьей квартире собака сейчас и находится. С хозяином, соседом по подъезду, она виделась раньше.

«Мы периодически встречались на территории ЖК и в лифте. К тому же у нас есть такая небольшая площадка, где все гуляют с собаками. Они туда приходили. Естественно, я узнала, что это Люся, ей шесть лет», — поделилась Екатерина.



По поведению собаки, добавила она, было заметно, что владелец к ней ласков — питомица всегда выглядела ухоженно, была коммуникабельна. При этом, по словам Екатерины, она почти ничего не знает о самом мужчине. Во время прогулок собачники могут многое рассказать о своих питомцах, но личная жизнь редко становится темой для обсуждения.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Я до сих пор не знаю, кто он и что. Наши соседи обзванивали больницы, морги, но везде нужны ФИО. Мы какие-то люди-невидимки. Не знаем друг о друге ничего. Когда возникают подобные проблемы, неясно, что делать. Было бы хорошо, если бы те, кто снимает квартиру, оставляли свои контакты старшим по дому, в УК», — добавила Екатерина.

В случае если выйти на хозяина не удастся в течение длительного времени, женщина готова оставить Люсю у себя. Единственная проблема заключается в том, что делить территорию ей придётся с пятилетним норовистым кобелём Брюсом: «Если Люсе будет дискомфортно, придётся отдать её кому-то другому».

