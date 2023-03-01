Ищите женщину. Третьяк объяснил, почему в России стали меньше ходить на хоккей

Матчей — больше, посещаемость — меньше. Именно увеличение количества встреч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги стало причиной ухудшения посещаемости. Об этом заявил журналистам глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



«Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая жена или семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю», — заявил он (цитата по ТАСС).

С точки зрения посещаемости сезон оказался худшим за последние 14 лет (без учета тех, что пришлись на пандемию коронавируса). Заполняемость арен составила 63,5 процента, а средняя посещаемость не превышала 5,5 тысяч зрителей.