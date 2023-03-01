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    Ищите женщину. Третьяк объяснил, почему в России стали меньше ходить на хоккей

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    Матчей — больше, посещаемость — меньше. Именно увеличение количества встреч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги стало причиной ухудшения посещаемости. Об этом заявил журналистам глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

    «Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая жена или семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю», — заявил он (цитата по ТАСС).

    С точки зрения посещаемости сезон оказался худшим за последние 14 лет (без учета тех, что пришлись на пандемию коронавируса). Заполняемость арен составила 63,5 процента, а средняя посещаемость не превышала 5,5 тысяч зрителей.

    В этом сезоне в КХЛ было сыграно 68 матчей против 56 в прошлом. Третьяк отметил, что не все команды лиги оказались готовы к нагрузке. Так, по его словам, почти у всех в сезоне наблюдались спады.

    «Есть вопрос усталости: почти у всех команд были спады — длительные серии поражений, они к такому не привыкли. Это скорее календарь НХЛ, и он очень сложный, к нему надо готовиться. Физически к нему оказались готовы не все», — заявил Владислав Третьяк.

    Отметил он и плюсы длинного сезона: «Появилось много молодых хоккеистов».

    С 1 марта стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Петербургский СКА выиграл регулярный чемпионат.

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    Владислав ТретьякКХЛХоккей
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