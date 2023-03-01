Переломы тяжелые. В Петербург доставили малыша, сестра которого два часа после ДТП на М-11 лежала в снегу

Двухлетний брат девочки, которую спасают врачи Педиатрического университета после страшного ДТП на М-11, доставлен в Петербург. У него тяжелые переломы, но опасений за жизнь ребенка у врачей нет.



Трагическая авария произошла на трассе М-11 22 февраля. Мама обоих детей погибла. Девочка от удара вылетела через лобовое стекло и два часа лежала в снегу. В Петербург ее доставили вертолетом. Мальчик был пристегнут, но получил серьезные переломы.

Малыш был доставлен в Педиатрический университет 1 марта около трех часов дня. У ребенка сложные переломы обеих ног, ему предстоит серия операций и долгий реабилитационный период.