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    Переломы тяжелые. В Петербург доставили малыша, сестра которого два часа после ДТП на М-11 лежала в снегу

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    Двухлетний брат девочки, которую спасают врачи Педиатрического университета после страшного ДТП на М-11, доставлен в Петербург. У него тяжелые переломы, но опасений за жизнь ребенка у врачей нет.

    Трагическая авария произошла на трассе М-11 22 февраля. Мама обоих детей погибла. Девочка от удара вылетела через лобовое стекло и два часа лежала в снегу. В Петербург ее доставили вертолетом. Мальчик был пристегнут, но получил серьезные переломы.

    Малыш был доставлен в Педиатрический университет 1 марта около трех часов дня. У ребенка сложные переломы обеих ног, ему предстоит серия операций и долгий реабилитационный период.

    Состояние девочки остается крайне тяжелым. В данный момент ей уже произвели все необходимые обследования. Врачи решили, что до вывода из комы (у ребенка тяжелейшая черепно-мозговая травма) операции делать рано.

    При этом медики выражают крайне осторожный оптимизм: ребенок немного реагирует зрачками на свет. Кроме того, благодаря подобранной терапии, врачам удалось стабилизировать артериальное давление.

    «С ребёнком продолжают работать ведущие специалисты отделений и кафедр реаниматологии и анестезиологии, неврологии, хирурги, окулисты, ЛОР, так как задеты и органы зрения, уши. Борьба за детей продолжается», — говорят в университете.

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    ДТП на М-11Педиатрический университет
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